Эксперт высказался об увеличении штрафов за высадку детей из общественного транспорта
Эксперт по городскому транспорту и такси Роберт Ян в разговоре с Рамблером прокомментировал инициативу об ужесточении наказания за высадку детей из общественного транспорта.
Штрафы за высадку детей из транспорта следует увеличить, заявил ранее первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Сипягин. В беседе с «Парламентской газетой» депутат отметил, что нынешняя мера несопоставима с тем, какие трагические последствия могут произойти в случае высадки несовершеннолетнего.
В настоящее время уже действует запрет на высадку несовершеннолетних детей из общественного транспорта – даже если они по какой-то причине не оплатили проезд. Например, бывает такое, что при оплате не срабатывает карта, происходит какой-то сбой. И в Москве уже есть инструкция, согласно которой в подобных случаях о произошедшем необходимо сообщить на конечную станцию, сообщить родителям ребенка, которые должны его забрать. Высаживать детей из транспорта нельзя – не только в городе, но и за его пределами. Я уже не говорю про детей-инвалидов. Допустим, если ребенок плохо видит - он не ориентируется в пространстве, а если у него задержка в развитии, то он может стать объектом преступления. То есть при высадке из транспорта дети подвергаются опасности. Однако действующие штрафы, видимо, не останавливают ни водителей, ни кондукторов. Нередки случаи, когда контролеры, проходя через автобус, обнаруживают не оплатившего проезд ребенка – и высаживают его, несмотря на запрет.Роберт Ян Эксперт по городскому транспорту и такси
Зачастую водители и контролеры общественного транспорта руководствуются финансовыми соображениями, принимая решения о высадке пассажиров, отметил эксперт.
«Для них деньги и отсутствие претензий со стороны руководства важнее, чем действующее наказание. Многие организации ориентируют водителей на то, что выручка важнее безопасности пассажиров. Им говорят, что за каждого безбилетника будут вычеты определенной суммы из зарплаты, поэтому водители и стремятся к тому, чтобы безбилетников не было. Да, с ними надо бороться, но не ценой безопасности пассажиров», - сказал он.
Ян поддержал ужесточение наказания за высаживание детей и инвалидов из общественного транспорта.
«Это не уголовная статья, но здесь штрафы должны быть больше, должно быть дисциплинарное взыскание для водителя или контролера - для того, кто непосредственно высадил ребенка или инвалида по какой-либо причине. Да, бывают дети, которые намеренно не оплачивают проезд, но в таких случаях ответственность должны нести их родители, и это уже другая сторона вопроса», - сказал эксперт.
В настоящее время, согласно одной из статей КоАП, за высадку несовершеннолетних из транспорта грозит штраф 5 тысяч рублей — водителю и 20-30 тысяч рублей — должностному лицу. Эксперт отметил, что 5 тысяч рублей – это максимальный размер административного штрафа для физических лиц в РФ.
«То есть его нельзя физически сделать больше, иначе придется менять все шкалу КоАП. Поэтому, полагаю, размер штрафа в 5 тысяч рублей для водителей и кондукторов достаточен, а вот для должностных лиц и организаций штрафы надо увеличивать. Если же ребенок или инвалид пострадал из-за высадки, если ему здоровью был нанесен ущерб, то наказывать перевозчика необходимо приостановкой деятельности. Что для них такое штраф в 20-30 тысяч рублей? Ничего! Их дневная выручка измеряется миллионами. То есть штрафов они не замечают. А вот если на 30 дней приостановить деятельность компании, то она потеряет миллионы, и там задумаются…», - заключил эксперт.
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