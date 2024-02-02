В настоящее время уже действует запрет на высадку несовершеннолетних детей из общественного транспорта – даже если они по какой-то причине не оплатили проезд. Например, бывает такое, что при оплате не срабатывает карта, происходит какой-то сбой. И в Москве уже есть инструкция, согласно которой в подобных случаях о произошедшем необходимо сообщить на конечную станцию, сообщить родителям ребенка, которые должны его забрать. Высаживать детей из транспорта нельзя – не только в городе, но и за его пределами. Я уже не говорю про детей-инвалидов. Допустим, если ребенок плохо видит - он не ориентируется в пространстве, а если у него задержка в развитии, то он может стать объектом преступления. То есть при высадке из транспорта дети подвергаются опасности. Однако действующие штрафы, видимо, не останавливают ни водителей, ни кондукторов. Нередки случаи, когда контролеры, проходя через автобус, обнаруживают не оплатившего проезд ребенка – и высаживают его, несмотря на запрет.

Роберт Ян Эксперт по городскому транспорту и такси