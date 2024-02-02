Рок-фестиваль «Нашествие» отменили

Российский рок-фестиваль «Нашествие» снова перенесли на год. Об этом сообщается в официальной группе фестиваля в «ВКонтакте».

Изначально фестиваль должен был состояться летом 2024 года в Калужской области, однако мероприятие перенесли на 2025 год. При этом организаторы группы добавили, что в этом году «Нашествие» должно было отпраздновать свой 25-летний юбилей.

В качестве причины для переноса организаторы назвали вопрос безопасности. Уточняется, что уже приобретенные билеты останутся действительны до следующего фестиваля.

«Увы, обеспечить в этом году необходимый уровень безопасности для наших гостей, артистов и персонала — это невыполнимая задача и мы не можем управлять рисками, связанными с проведением фестиваля в текущих условиях», — сказано в сообщении.