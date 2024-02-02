Драпеко о скандале с матерью на шоу Малахова: «Ну сволочь она»

Депутат Государственной думы и актриса Елена Драпеко оказалась солидарна с позицией телеведущей Леры Кудрявцевой, которая плеснула воду в гостью из Белоруссии на шоу Андрея Малахова. Слова парламентария передает aif.ru.

"Ну сволочь она (гостья передачи. - прим. "Газеты.Ru"), а что еще скажешь? Какая тут может быть реакция - однозначная, как у всякого нормального человека!" - заявила Драпеко.

При этом парламентарий отметила, что не стала бы поступать так, как это сделала Кудрявцева. Она заявила, что и вовсе не стала бы звать эту женщину на шоу на месте Андрея Малахова.

"Зачем? Чтобы весь этот позор вселенский показывать на полмира? Я вообще не понимаю этих передач про ужасы", - отметила Драпеко.