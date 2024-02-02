Эксперт оценил расширение полномочий регионов в борьбе с «наливайками»

«Дело в том, что абсолютное большинство видов алкогольной продукции в РФ маркируется акцизными марками – это подакцизный товар. При этом пиво и пивные напитки, начиная с прошлого года, маркируются «Честным знаком». Для меня секрет, почему это так, с учетом того, что пиво и пивные напитки – это две трети от всего оборота алкогольной продукции в стране. И на сегодняшний день для реализации этой продукции розничные операторы – как магазины, так и предприятия общественного питания – не обязаны получать соответствующую розничную лицензию на право реализации данной алкогольной продукции. И вот на этом фоне возникают так называемы «наливайки». То есть вот эта дифференцированная ситуация, по сути дела, стимулирует рост числа операторов, которые на самом деле в законном режиме реализуют алкогольную продукцию – без лицензии, без соответствующей маркировки. Причем здесь речь идет о легальной продукции. И если говорить о том, к чему приводят такие «шалости», то можно вспомнить жуткий случай с массовым отравлением наших граждан напитком «Мистер Сидр». Та продукция никакого отношения к настоящему сидру не имела, ее выпускали под видом пивного напитка. Так что до тех пор, пока все виды алкогольной продукции не будут маркироваться акцизными марками, мы проблему заведений, получивших название «наливайки», не решим», - сказал Черниговский, напомнив, что также выступает за перевод алкогольной и табачной продукции в специализированную розницу.