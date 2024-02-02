Эксперт оценил расширение полномочий регионов в борьбе с «наливайками»
Наделения регионов правом ограничивать работу «наливаек» в многоквартирных домах недостаточно для решения проблемы с такими заведениями. В России также необходимо устранить дифференцированный подход к различным видам алкогольной продукции, заявил в разговоре с Рамблером эксперт алкогольного рынка Максим Черниговский, комментируя принятие Госдумой соответствующего закона.
Ранее депутаты Государственной Думы РФ приняли в третьем чтении закон о запрете так называемых «наливаек» в жилых домах. Теперь регионы смогут сами устанавливать требования о продаже пива, сидра и других алкогольных напитков в ресторанах, барах, кафе, буфетах, а также ограничивать время продажи алкогольной продукции в точках общественного питания (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Кроме того, регионы получат право ограничивать продажу крепкой алкогольной продукции.
Эксперт подчеркнул, что в законодательной практике понятие «наливайки» отсутствует - есть понятия легальный и нелегальный оператор алкогольного рынка.
Проблема действительно существует. И она связана с тем, что большое количество предприятий общественного питания – кафе, баров и ресторанов - располагаются на первых этажах многоквартирных домов. Там можно продавать и распивать алкоголь в круглосуточном режиме. И жильцам многоквартирных домов, где располагаются подобные заведения, естественно, это мешает. Их право на отдых часто нарушается. Кроме того, в таких а-ля пивных точках зачатую нет ни гардеробов, ни туалетов. Люди выпивают там пиво – и идут опорожняться в соседние парадные [подъезды]. И тут также стоит отметить, что в России порядка трети всех правонарушений совершаются людьми, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. То есть люди приобретают алкоголь, распивают его и начинают вести себя неадекватно… Были многократные обращения, в том числе к депутатам Госдумы, с просьбой решить эту проблему. И вот ее уже года три как решают… Я поддерживаю законопроект. Я искренне полагаю, что региональные власти должны иметь максимальную свободу в части регламентирования розничного оборота алкогольной продукции на своей территории, поскольку у нас большая страна, и специфика регионов отличается друг от друга. Власти регионов должны исходить из этой специфики.Максим Черниговский Генеральный директор некоммерческого партнерства «Клуб профессионалов алкогольного рынка»
В России также необходимо устранить дифференцированный подход к различным видам алкогольной продукции, считает специалист.
«Дело в том, что абсолютное большинство видов алкогольной продукции в РФ маркируется акцизными марками – это подакцизный товар. При этом пиво и пивные напитки, начиная с прошлого года, маркируются «Честным знаком». Для меня секрет, почему это так, с учетом того, что пиво и пивные напитки – это две трети от всего оборота алкогольной продукции в стране. И на сегодняшний день для реализации этой продукции розничные операторы – как магазины, так и предприятия общественного питания – не обязаны получать соответствующую розничную лицензию на право реализации данной алкогольной продукции. И вот на этом фоне возникают так называемы «наливайки». То есть вот эта дифференцированная ситуация, по сути дела, стимулирует рост числа операторов, которые на самом деле в законном режиме реализуют алкогольную продукцию – без лицензии, без соответствующей маркировки. Причем здесь речь идет о легальной продукции. И если говорить о том, к чему приводят такие «шалости», то можно вспомнить жуткий случай с массовым отравлением наших граждан напитком «Мистер Сидр». Та продукция никакого отношения к настоящему сидру не имела, ее выпускали под видом пивного напитка. Так что до тех пор, пока все виды алкогольной продукции не будут маркироваться акцизными марками, мы проблему заведений, получивших название «наливайки», не решим», - сказал Черниговский, напомнив, что также выступает за перевод алкогольной и табачной продукции в специализированную розницу.
Эксперт подчеркнул, что отсутствие лицензирования розничных продаж пива негативно влияет на ситуацию с его продажами.
«Говорят, что таким образом на малый бизнес пытаются не накладывать дополнительные материальные обременения. Ну так ведь для предприятий, реализующих только пиво и пивные напитки, можно ввести лицензирование с нулевой ставкой – и проблемы не будет. Считаю, что процесс лицензирования они должны проходить в обязательном порядке. Тогда большинство подобных «наливаек» просто исчезнет. Если ты в розлив торгуешь пивом, то у тебя хотя бы должен быть туалет, к тебе должны выдвигаться соответствующие требования», - сказал эксперт.
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