Региональный эндокринологический центр открылся в Подмосковье

«В эндокринологическом центре будут оказывать медицинскую помощь всем жителям Подмосковья с сахарным диабетом и его осложнениями: диабетической стопой, заболеваниями глаз и другими. В Видном мы открываем первый в Подмосковье подобный центр, но в ближайшее время прием пациентов начнется во втором центре – в МОНИКИ имени Владимирского», – рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова, которую цитирует пресс-служба.