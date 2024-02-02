Региональный эндокринологический центр открылся в Подмосковье
В Видновской клинической больнице заработал региональный эндокринологический центр. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«В эндокринологическом центре будут оказывать медицинскую помощь всем жителям Подмосковья с сахарным диабетом и его осложнениями: диабетической стопой, заболеваниями глаз и другими. В Видном мы открываем первый в Подмосковье подобный центр, но в ближайшее время прием пациентов начнется во втором центре – в МОНИКИ имени Владимирского», – рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова, которую цитирует пресс-служба.
В министерстве добавили, что в центре работает Школа сахарного диабета, где пациенты могут обучиться принципам правильного питания и подсчета углеводов, технике проведения инъекций и коррекции доз инсулина, а также анализу результатов измерения уровня сахара в крови.
Медицинская помощь в региональном эндокринологическом центре оказывается по полису ОМС.