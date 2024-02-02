Освобожденная россиянка рассказала подробности пребывания в плену ХАМАС
Россия - это великая страна, и она не оставляет в беде своих граждан, сказала сегодня на пресс-конференции ТАСС выпущенная из плена ХАМАС благодаря усилиям России Елена Труфанова. Она поблагодарила российское правительство и лично президента Владимира Путина за свое освобождение.
- Я и моя мама Ирина Татти были в заложниках. Я хочу выразить благодарность российскому правительству и лично Владимиру Владимировичу Путину за наше освобождение - мы знаем, что вышли благодаря нему, - сказала Елена Труфанова. - И я очень прошу российское правительство и дальше прилагать все усилия к разрешению ситуации с заложниками. Я знаю, что Россия - это великая страна, и что она не оставляет в беде своих граждан.
Муж Елены был убит 7 октября, а сын Саша находится по-прежнему в плену.
Елена рассказала, что с ними произошло 7 октября.
- Часть времени я была в доме, часть в подземелье, - рассказала она о подробностях плена. - Мы были в маленькой группе; я была с женщиной и девочкой пяти с половиной лет. Мы просили еду у охранников… Когда у них была возможность, они давали еду, но так было не всегда - могли дать одну питу на весь день. Когда были лекарства - давали, когда была вода, тогда давали.
На вопрос, что было самым тяжелым в плену, отвечает: не знать ни о ком из моей семьи.
- Я слышу эту историю уже в десятый раз, и мне очень больно, - сказал главный раввин России Берл Лазар. - Еврейская община сразу поняла, что наша ответственность - это сделать все, чтобы вернуть заложников. Бабушка Саши, Ирина Татти, была очень активным членом общины в Ростове. И когда она услышала, что он жив, что он в Газе, она поняла, что ее обязанность - сделать все, чтобы его вернуть. Она обращалась к президенту, я знаю, что Михаил Леонидович Богданов, заместитель министра иностранных дел, помогал.
Елена и Сапир приехали в Россию рассказать свою историю. Рассказывали в школах, университетах.
- Даже когда есть конфликты, мирные жители не должны страдать, - считает Берл Лазар. - Нужно соблюдать все конвенции, в Газе тоже есть мирные жители. Все мировое сообщество должно решительно требовать в первую очередь вернуть всех заложников, а потом решить остальные вопросы… Возможно, ООН, но пока у них это не получается, может и Россия, которая имеет огромное влияние, поможет разрешить эту ситуацию.
- Для меня было крайне важно поехать в Россию - в первую очередь, чтобы поблагодарить правительство и, в частности, президента за содействие в освобождении, - сказала невеста остающегося в заложниках Саши Труфанова Сапир Коэн. - Я знаю, что Россия имеет очень большое влияние в мире, и я прошу, чтобы российские власти помогли освободить Сашу и всех заложников с российским гражданством, кто до сих пор в плену. Россия может помочь нам вернуться к нормальной жизни.
- Есть вопросы, в которых Россия и Израиль полностью солидарны, - считает посол Израиля Симона Гальперин. - Цель обеих стран - освободить всех заложников.
По ее словам, сейчас важно понять, в каком состоянии находятся заложники, оказать им медицинскую помощь. Там много людей с заболеваниями: с диабетом, с онкологическими болезнями… Необходимо дать доступ Красному кресту, чтобы они смогли оценить их состояние и оказать помощь, считает Гальперин.
Она напомнила, что во время переговоров президента Путина и премьер-министра Нетаньяху Израиль обращался к России с просьбой помочь освободить заложников из плена.
"И мы верим, что у России есть влияние и возможности успешно решить эту задачу", - подчеркнула Симона Гальперин.