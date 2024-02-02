Освобожденная россиянка рассказала подробности пребывания в плену ХАМАС

- Я слышу эту историю уже в десятый раз, и мне очень больно, - сказал главный раввин России Берл Лазар. - Еврейская община сразу поняла, что наша ответственность - это сделать все, чтобы вернуть заложников. Бабушка Саши, Ирина Татти, была очень активным членом общины в Ростове. И когда она услышала, что он жив, что он в Газе, она поняла, что ее обязанность - сделать все, чтобы его вернуть. Она обращалась к президенту, я знаю, что Михаил Леонидович Богданов, заместитель министра иностранных дел, помогал.