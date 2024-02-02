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Умерла супруга главы Дагестана Галина Меликова

Жена главы Дагестана Сергея Меликова Галина скончалась после продолжительной болезни. Об этом со ссылкой на администрацию главы и правительства республики пишет РИА Новости.

Умерла супруга главы Дагестана Галина Меликова
© ТАСС

По данным пресс-службы, Галина Меликова ушла из жизни в отделении реанимации.

«Галина Меликова скончалась в реанимации после длительной болезни», - пояснил источник издания.

Меликова была военным врачом, лейтенантом медицинской службы запаса.

В официальном Telegram-канале администрации главы РД опубликованы соболезнования Сергею Меликову. В некрологе отмечается, что Галине Меликовой «суждено было воспитать Героя Российской Федерации Дмитрия Серкова, отдавшего жизнь за то, чтобы на земле Дагестана и всей России был мир».

«Память о Галине Анатольевне – отзывчивой женщине, замечательном человеке и вашей верной спутнице жизни – навсегда останется в наших сердцах», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно о смерти режиссера документального кино Юрия Сальникова. Он являлся создателем более 100 документальных фильмов и программ, членом Союза кинематографистов.

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