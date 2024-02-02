Умерла супруга главы Дагестана Галина Меликова

Жена главы Дагестана Сергея Меликова Галина скончалась после продолжительной болезни. Об этом со ссылкой на администрацию главы и правительства республики пишет РИА Новости.

По данным пресс-службы, Галина Меликова ушла из жизни в отделении реанимации.

«Галина Меликова скончалась в реанимации после длительной болезни», - пояснил источник издания.

Меликова была военным врачом, лейтенантом медицинской службы запаса.

В официальном Telegram-канале администрации главы РД опубликованы соболезнования Сергею Меликову. В некрологе отмечается, что Галине Меликовой «суждено было воспитать Героя Российской Федерации Дмитрия Серкова, отдавшего жизнь за то, чтобы на земле Дагестана и всей России был мир».

«Память о Галине Анатольевне – отзывчивой женщине, замечательном человеке и вашей верной спутнице жизни – навсегда останется в наших сердцах», - говорится в сообщении.