Академик Гинцбург заявил о продолжении пандемии COVID-19

Пандемия COVID-19 продолжается, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи, академик Александр Гинцбург. Об этом пишет ТАСС.

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По словам микробиолога, возбудитель пандемии никуда не делся, а наоборот – его стало только больше. Однако продолжающаяся пандемия дала мощный толчок многим направлениям технологий в сфере здравоохранения и науки, подчеркнул он.

По данным Оперштаба, заболеваемость коронавирусной инфекцией в России с 8 по 14 января, увеличилась на 12,6%. А с 15 по 21 января гриппом и ОРВИ в РФ заболели более 931 тысячи человек, что на 0,7% ниже предыдущего периода.

С 22 по 27 число снизились и темпы заболеваемости коронавирусом – на 4,1%. Увеличение случаев COVID-19 за тот период установили в 22 субъектах России.