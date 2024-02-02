Знаменитого ведущего телепрограммы «В мире животных» Николая Дроздова госпитализировали в Москве из-за осложнений на фоне борьбы с онкологией, пишет Telegram-канал Shot. NSN.FM
По данным канала, зоологу стало плохо накануне, родные не стали вызывать скорую помощь, а привезли пациента в больницу самостоятельно. Дроздова осмотрели медики и назначили ему противоопухолевую терапию, его также перевели на дневной стационар. В течение недели зоолог будет посещать необходимые процедуры в больнице, после чего возвращаться домой. Газета.Ru
Ранее неоднократно сообщалось о госпитализации известного ведущего, но вскоре семья Дроздова и он сам опровергали эти сообщения. News.ru