Николая Дроздова госпитализировали в Москве

По данным канала, зоологу стало плохо накануне, родные не стали вызывать скорую помощь, а привезли пациента в больницу самостоятельно. Дроздова осмотрели медики и назначили ему противоопухолевую терапию, его также перевели на дневной стационар. В течение недели зоолог будет посещать необходимые процедуры в больнице, после чего возвращаться домой. Газета.Ru