Адвокат Блиновской развеяла популярный слух о состоянии блогера

Адвокат блогера Елены Блиновской Наталия Сальникова в разговоре с kp.ru опровергла слухи о том, что у женщины началась депрессия в СИЗО.

"Это ложная информация. Состояние удовлетворительное", - подчеркнула Сальникова.

1 февраля Life со ссылкой на Shot сообщил, что Елена Блиновская почти не общается с сокамерницами и находится на грани депрессии в СИЗО. По информации издания, она похудела и плохо ест. Женщина находится в карантинной камере на 20 человек, но в скором времени ее должны перевести в обычную.

22 января Блиновскую увезли в следственный изолятор N6 "Печатники". Первоначально по делу о неуплате налогов на сумму в 918 млн руб. блогерше назначили домашний арест.