Образовательную программу предмета "Труд" в школах утвердят к лету

"ФГОС (Федеральные государственные образовательные стандарты - прим. ТАСС) в части этого предмета уже находятся в Минюсте. Дальше будет утверждена федеральная основная образовательная программа. Насколько я помню, к 1 июня она уже должна быть утверждена", - сказала Казакова во время круглого стола комитета, посвященного образовательной программе предмета "Труд (технология)".