Аэропорт Сочи принял первый пассажирский рейс обновленного Ту-214

Аэропорт Сочи принял первый пассажирский рейс на обновленном самолете Ту-214 авиакомпании Red Wings. Точкой отправки рейса стал подмосковный аэропорт Жуковский, сообщается в Telegram-канале авиагавани.

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"Загрузка первого рейса составила более 90%. Первые пассажиры делились приятными впечатлениями от самолета, эмоциями от просторного салона и комфортного полета", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что со следующей недели борт начнет летать из московского аэропорта "Домодедово" в Ереван, Батуми, а позднее - в Тель-Авив.

Напомним, в конце прошлого года лизинговая компания "Ильюшин Финанс Ко" (ИФК, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию Ростеха) восстановила летную годность принадлежащего ей самолета Ту-214, после чего лайнер был передан в эксплуатацию Red Wings.

Борт изготовлен на Казанском авиационном заводе в 2009 году, оборудован российскими двигателями ПС-90А. Имеет современное навигационное и спасательное оборудование, соответствует всем актуальным мировым требованиям к самолету своего класса.