Россияне назвали главные причины опозданий на работу

По данным SuperJob, 65 процентов россиян утверждают, что никогда не опаздывают на работу. 18 процентов каются в своей непунктуальности, но подчеркивают, что опаздывают крайне редко, буквально несколько раз в год.

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Каждый двадцатый опаздывает несколько раз в месяц. А еще 6 процентов опаздывают несколько раз в неделю.

78 процентов опрошенных утверждают, что задерживаются не более чем на четверть часа. Каждый одиннадцатый обычно опаздывает уже на полчаса. А 2 процента - на час и более.

Виноваты, судя по признаниям, ошибки логистики - подводит общественный транспорт и мешают пробки на дорогах. Причем за последние два года нарекания к общественному транспорту выросли.