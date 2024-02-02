В Минздраве оценили угрозу ухода иностранных лекарств из России

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил в интервью РИА Новости, что Россия обладает значительными компетенциями в фармацевтике, и если какая-либо иностранная компания решает поступать нечестно, то правительство Российской Федерации может принять решение о запуске собственного производства аналогичного препарата.

Чиновник подчеркнул, что это все делается интересах населения. При этом Мурашко отметил, что Россия является одним из лидеров в мировой фармацевтической отрасли, и все страны это прекрасно понимают, поэтому компании осознают, что нецелесообразно покидать рынок.

В то же время министр подчеркнул, что Россия не нарушает международное законодательство, включая патентное право, и работает планово и по-партнерски.