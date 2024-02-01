Умер советский певец Махмуд Текуев

Скончался советский и российский певец и педагог, народный артист КБАССР Махмуд Текуев.

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Текуев начал свой музыкальный путь в 1954 году, поступив в Ташкентское государственное музыкальное училище имени Ниязи.

После возвращения на родину в 1958-м артист начал преподавать в Нальчикском музыкальном училище, был принят солистом-вокалистом в Кабардино-Балкарскую государственную филармонию. Через год Текуев поступил в Ленинградскую консерваторию имени Римского-Корсакова.

За свою активную гастрольную деятельность певец был удостоен премии Ленинского комсомола КБАССР в 1972 году, а за выдающиеся заслуги в развитии музыкального искусства - звания народного артиста КБАССР в 1986-м.

Махмуд Текуев с 2001 по 2019 год являлся доцентом кафедры вокального искусства и дирижирования Северо-Кавказского государственного института искусств в Нальчике.