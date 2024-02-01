Артемий Лебедев заявил, что использовать феминитивы глупо

Российский дизайнер Артемий Лебедев, рассуждая о феминитивах, заявил, что запрещать эти слова так же глупо, как и использовать их. Так блогер отреагировал на решение петербургской Высшей школы экономики о запрете феминитивов в публикациях, видео опубликовано во «ВКонтакте».

Вообще запрещать писать феминитивы — всякие «кураторки» и «фотографки» — так же глупо, как эти слова использовать, — заявил дизайнер в ходе ролика, где он обозревает новости.

Ранее Артемий Лебедев в авторской программе развеял миф о том, что в России не ценят граждан и «только и ждут смерти человека, чтобы не платить ему пенсию». По его словам, в РФ всегда заботились о благополучии людей, а сейчас особенно.