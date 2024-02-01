"Антивоенный комитет России" внесли в реестр нежелательных организаций

Министерство юстиции РФ добавило в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, организацию "Антивоенный комитет России", созданную группой российских общественных деятелей за рубежом. Об этом сообщается в материалах на сайте ведомства.