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Минюст внес "Антивоенный комитет России" в реестр нежелательных организаций

Министерство юстиции РФ добавило в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, организацию "Антивоенный комитет России", созданную группой российских общественных деятелей за рубежом. Об этом сообщается в материалах на сайте ведомства.

"Антивоенный комитет России" внесли в реестр нежелательных организаций
© РИА Новости

Также в список попали французская Russie-Libertes и испанская La Asocicion de Rusos Libres.

Ранее Генеральная прокуратура РФ приняла решение о признании нежелательной на территории России деятельности этих организаций.

Общество
Минюст России
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