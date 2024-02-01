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В Госдуме призвали запретить продажу книг Веллера после оскорблений России

Необходимо снимать книги писателя Михаила Веллера с продажи, заявила в разговоре с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, актриса Елена Драпеко. Поводом для такого предложения стали слова публициста о том, что Россию необходимо «размонтировать на части». Парламентарий убеждена, что Веллер пожалеет о своем заявлении, как только лишится гонораров.

В Госдуме призвали запретить продажу книг Веллера
© News.ru

После таких заявлений, безусловно, нужно снимать книги Веллера с продаж. Думаю, в скором времени он сильно пожалеет, что все гонорары от него уплывут, — рассказала Драпеко.

Ранее писатель Людмила Улицкая в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом сказала, что отправляла деньги на Украину. В ходе диалога автор книг также заявила, что симпатизирует украинскому президенту Владимиру Зеленскому и надеется, что он сможет справиться с «сильными проблемами» в вопросе коррупции.

До этого Росфинмониторинг внес Бориса Акунина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в перечень террористов и экстремистов. Это случилось после его беседы с пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились президентом Украины Владимиром Зеленским и экс-министром культуры республики Александром Ткаченко соответственно. В разговоре с ними Акунин заявил, что считает нормальными атаки украинских БПЛА на города России.

Общество
Михаил Веллер
Владимир Зеленский
Елена Драпеко
Борис Акунин
Людмила Улицкая
Александр Ткаченко
Минюст России
Росфинмониторинг
Госдума
Россия
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