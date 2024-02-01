На Украине заочно предъявили обвинения Дмитрию Певцову

Как сообщается в Telegram-канале офиса генпрокурора Украины, "российскому актеру и депутату Государственной думы от партии "Новые люди" "инкриминированы публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также [призывы] к агрессивной войне". ТАСС