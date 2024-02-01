Издательство АСТ приостановило выплаты писательнице Людмиле Улицкой
Российское издательство АСТ приостановило выплаты по всем договорам с писательницей Людмилой Улицкой на фоне ее признания в отправке гонораров на Украину. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу издательства.
Ранее Улицкая в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом призналась, что переводит Украине гонорары от своих книг, проданных в России. Также она позволила себе резкие высказывания о философе Александре Дугине, не стала осуждать убийство Влада Татарского и «других пропагандистов».
«В связи с заявлением автора о переводе авторских отчислений на Украину издательство АСТ приняло решение о приостановке любых выплат по всем договорам с Улицкой до прояснения ситуации», — уточнили в пресс-службе.
В АСТ заметили, что издательство ожидает также официальное заявление от автора относительно адресатов денежных отчислений.
В активе Улицкой — романы «Казус Кукоцкого», «Медея и ее дети», «Лестница Якова», «Даниэль Штайн, переводчик», а также сборники эссе, рассказов, книги для детей.
Ранее сенатор Владимир Джабаров заметил, что люди раскрывают свою истинную сущность во время испытаний. Он добавил, что Улицкой следует издавать книги где угодно, но только не в России.