Российское издательство АСТ приостановило выплаты по всем договорам с писательницей Людмилой Улицкой на фоне ее признания в отправке гонораров на Украину. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу издательства.

Ранее Улицкая в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом призналась, что переводит Украине гонорары от своих книг, проданных в России. Также она позволила себе резкие высказывания о философе Александре Дугине, не стала осуждать убийство Влада Татарского и «других пропагандистов».

«В связи с заявлением автора о переводе авторских отчислений на Украину издательство АСТ приняло решение о приостановке любых выплат по всем договорам с Улицкой до прояснения ситуации», — уточнили в пресс-службе.

В АСТ заметили, что издательство ожидает также официальное заявление от автора относительно адресатов денежных отчислений.

В активе Улицкой — романы «Казус Кукоцкого», «Медея и ее дети», «Лестница Якова», «Даниэль Штайн, переводчик», а также сборники эссе, рассказов, книги для детей.