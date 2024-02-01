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На могиле Ельцина заметили венок от Чубайса

На могиле первого президента России Бориса Ельцина заметили венок от бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса. Снятые на Новодевичьем кладбище фотографии публикует Telegram-канал РИА Новости.

На могиле Ельцина заметили венок от Чубайса
© ТАСС

На кадрах также видно венки от президента России Владимира Путина (имя главы государства не указано на траурной ленте) и заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева.

Ельцин занимал пост президента с 12 июня 1991 по 31 декабря 1999 года. Политика не стало 23 апреля 2007 года.

Чиновники съехались к памятнику Ельцина в Екатеринбурге

Ранее в Кремле порассуждали о сохранении памяти о Ельцине. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал время правления Ельцина неотъемлемой частью российской истории.

Общество
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