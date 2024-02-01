В Дагестане прокомментировали информацию о распоряжении включать «Я Русский» в школах

В Дагестане опровергли информацию о распоряжении включать «Я Русский» в школах
Сообщения о том, что на Северном Кавказе учебный день в школах будет начинаться с прослушивания песни SHAMAN «Я Русский», не соответствуют действительности. Об этом в четверг, 1 февраля, сообщили в центре управления регионом (ЦУР) со ссылкой на минобрнауки республики.
В Сети распространилась информация о якобы нововведения в школах региона — с 23 февраля ученики шести регионов, в том числе Дагестана, будут начинать свой день с прослушивания этого трека.
— Министерство образования и науки Республики Дагестан опровергает информацию о включении песни «Я русский» в школьную программу республик СКФО. В учебные и воспитательные программы песня «Я Русский» не входит, — цитирует сообщение РИА Новости.
Недавно на лекции в Челябинском университете один из преподавателей проанализировал песню исполнителя SHAMAN. В качестве композиции сотрудник вуза выбрал хит «Я Русский». Решение выстроить образовательную программу таким образом было обусловлено спецификой творчества музыканта, в котором содержится большое количество образов российской идентичности.