«Трансформатор» Портнягин продает дом из-за долгов

Блогер Дмитрий Портнягин после обысков в его «клубе для богатых» Club 500 выставил на продажу свой загородный дом. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

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По данным канала, объявление появилось сразу после обысков, которые прошли в октябре 2023 года. За деревянный коттедж-шале площадью 600 квадратов, с двумя этажами, участком в 33 сотки, баней, прудом и летней кухней блогер изначально хотел получить 240 млн рублей.

Однако затем сделал скидку в 40 миллионов и сейчас недвижимость подается за 199.9 миллионов рублей.

«Возможная причина продажи - нужно срочно погашать долги», - отмечает Mash.

Ранее налоговая служба начала проверки финансовой деятельности блогеров в России. После этого стало известно о заведении уголовных дел по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. В частности, Федеральная налоговая служба (ФНС) потребовала от блогера Александры Митрошиной заплатить более 145 миллионов рублей.