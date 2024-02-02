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Жителей Новороссийска предупредили о проведении в городе учений со стрельбой

Власти предупредили жителей Новороссийска о проведении силами Новороссийской военно-морской базы мероприятий с выполнением стрельб.

Жителей Новороссийска предупредили о проведении в городе учений со стрельбой
© РИА Новости

Об этом администрация города написала в Telegram.

«Силами Новороссийской военно-морской базы будут проводиться мероприятия с выполнением стрельб», — говорится в сообщении.

Уточняется, что учения будут проводиться в акватории морского порта Новороссийска 2 февраля в течение дня.

1 февраля в администрации Туапсе сообщили, что в акватории морского порта города силами Новороссийской военно-морской базы проведут проверку практических действий с выполнением тренировочных стрельб.

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