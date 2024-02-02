Жителей Новороссийска предупредили о проведении в городе учений со стрельбой

Власти предупредили жителей Новороссийска о проведении силами Новороссийской военно-морской базы мероприятий с выполнением стрельб.

Об этом администрация города написала в Telegram.

«Силами Новороссийской военно-морской базы будут проводиться мероприятия с выполнением стрельб», — говорится в сообщении.

Уточняется, что учения будут проводиться в акватории морского порта Новороссийска 2 февраля в течение дня.