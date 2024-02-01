Участковым больницам хотят разрешить продавать лекарства

Лекарства станут более доступными для сельских жителей — они смогут их купить в участковых больницах, амбулаториях и фельдшерских пунктах. Такой законопроект группы депутатов и сенаторов Госдума приняла 1 февраля в первом чтении.

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Документ дает возможность обособленным подразделениям медорганизаций получать лицензии на фармацевтическую деятельность не только при наличии провизора, фармацевта или фельдшера, но и даже если там работает медработник с соответствующим образованием. Кроме того, осуществлять розничную торговлю лекарствами смогут также участковые больницы.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал этот законопроект «очень важным решением». «Нам поступает большое количество обращений сельских жителей с жалобами на проблемы с лекарственным обеспечением. В настоящее время, если в населенном пункте нет аптеки, людям приходится ездить за лекарствами в ближайший город. Для пожилого человека это зачастую становится непосильной задачей», — сказал политик.

После принятия закона осуществлять розничную торговлю лекарствами получат право участковые больницы, обратил внимание спикер палаты. Кроме того, амбулатории, фельдшерские пункты, центры общей врачебной практики, по его словам, смогут получать лицензии на фармацевтическую деятельность не только при наличии провизора, фармацевта, но и в том случае, если там работает медработник с соответствующим образованием.

Абсолютно недопустимая ситуация, когда пожилые люди в сельской местности не имеют возможности покупать лекарства, которые важны для поддержания самочувствия, также сказал член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин «Парламентской газете».

«Люди вынуждены ехать в большие населенные пункты, тратить время и средства на дорогу. И для их самочувствия это тоже не на пользу», — сказал политик.

Предлагаемый законопроект, по его словам, решает проблему увеличения доступности лекарств.