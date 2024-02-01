Дочь Шойгу рассказала, как ездила на место терактов в Москве

«Боевым крещением» дочери министра обороны РФ Юлии Шойгу стали выезды в качестве экстренного психолога на места, где были взорваны дома на улице Гурьянова и Каширском шоссе в Москве в 1999 году, рассказала она NEWS.ru. Тогда, по ее словам, она впервые осознала, как быстро и страшно может в любой момент поменяться или оборваться жизнь.