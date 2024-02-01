Писатель Веллер заявил, что Россия должна «размонтироваться на части»

Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) позвонили писателю Михаилу Веллеру от лица руководителя офиса президента Андрея Ермака. Согласно новому видео в Telegram-канале пранкеров, литератор признался, что не удручен атаками Вооруженных сил Украины на российские города и считает, что Россия должна «размонтироваться на части».

Во время разговора писатель раскритиковал Демократическую партию США, поскольку американским политикам нужен длительный конфликт, а не победа над Россией. По мнению Веллера, «американская администрация водит Украину за салом» и должна активнее помогать Киеву оружием и деньгами.

При этом писатель признался, что не хочет публично поддерживать Украину, поскольку боится попасть под запрет в России.

«Такие, как я, кроме как в России никому нигде не нужны», — сказал он.