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Силовики вспомнили о роли Ельцина в деле о гибели группы Дятлова

Первый президент России Борис Ельцин, будучи первым секретарем Свердловского обкома КПСС, был поражен деталями дела о гибели группы Дятлова. Такими воспоминаниями с коллегами делился бывший старший следователь свердловской прокуратуры Владимир Коротаев. Сейчас сыщика самого нет в живых, но рассказом с URA.RU поделился представитель регионального СУ СКР Максим Чалков, который 12 лет назад снял с ним видео.

Силовики вспомнили о роли Ельцина в деле о гибели группы Дятлова
© РИА Новости

«Я четыре года, как говорится, отмантурил в Ивделе, а потом меня еще несколько раз вызывали в Москву по этому делу. Но такого нажима, как здесь, уже не было. Когда Ельцин стал первым секретарем обкома партии, он мне позвонил и говорит: „Слушай, я ведь закончил УПИ. Ты мне скажи — что там было?“. И я ему прямо выложил. Он — „Как так?“. И позвонил генеральному прокурору», — вспоминал Коротаев.

Именно он в 1959 году выезжал на осмотр места происшествия по этому загадочному делу. Когда в 1976 году Ельцин стал главой региона, он предпочел узнать необходимые детали не от начальственных лиц, а от рядового следователя.

«После общения с Коротаевым Ельцин, пораженный сообщенной ему информацией, сразу же позвонил генеральному прокурору. Это было в 1976 году», — обратил внимание Чалков.

Группа туристов под руководством Игоря Дятлова погибла 2 февраля на горе Холатчахль на севере Свердловской области. В ней было девять человек — студенты и выпускники Уральского политехнического института. Существует множество версий этой трагедии, но официально происшествие признано несчастным случаем, вызванным стихийной силой.

Общество
Игорь Дятлов
Владимир Коротаев
Максим Чалков
Борис Ельцин
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КПСС
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