Силовики вспомнили о роли Ельцина в деле о гибели группы Дятлова

«Я четыре года, как говорится, отмантурил в Ивделе, а потом меня еще несколько раз вызывали в Москву по этому делу. Но такого нажима, как здесь, уже не было. Когда Ельцин стал первым секретарем обкома партии, он мне позвонил и говорит: „Слушай, я ведь закончил УПИ. Ты мне скажи — что там было?“. И я ему прямо выложил. Он — „Как так?“. И позвонил генеральному прокурору», — вспоминал Коротаев.