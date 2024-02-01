Отчисленный сын бойца СВО сможет снова использовать льготу для поступления

Сын участника специальной военной операции, которого отчислили из МФТИ после первой сессии, сможет снова воспользоваться своей льготой для поступления, заявили в пресс-службе вуза. News.ru

Представители учебного заведения уточнили, что молодой человек не смог справиться с шестью предметами. В вузе подчеркнули, что сын российского военнослужащего может пользоваться своей льготой для поступления неограниченное число раз. Lenta.ru