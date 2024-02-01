Отчисленный сын бойца СВО сможет снова использовать льготу для поступления

Сын участника специальной военной операции, которого отчислили из МФТИ после первой сессии, сможет снова воспользоваться своей льготой для поступления, заявили в пресс-службе вуза. News.ru
Представители учебного заведения уточнили, что молодой человек не смог справиться с шестью предметами. В вузе подчеркнули, что сын российского военнослужащего может пользоваться своей льготой для поступления неограниченное число раз. Lenta.ru
Официальное объявление об отчислении студента поступило 31 января. По словам самого студента, его здоровье начало ухудшаться, что привело к пропускам лекций и семинаров. Несмотря на первоначальные успехи, первые полтора месяца учебы, в ноябре 2023 года его состояние ухудшилось настолько, что он прекратил посещение вуза. runews24.ru