Охранник съел часть картины на выставке современного искусства в Москве

Охранник съел часть картины «Побег Золотой рыбки» на выставке современного искусства на ВДНХ в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

После того как организаторы заметили, что на картине не хватает главного героя, они просмотрели видеозаписи из зала и выяснили, что его украл охранник. На кадрах видно, как мужчина подошел к экспонату, с усилием оторвал золотую рыбку и положил ее в рот.

Виновника отстранили. Охранник не мог объяснить, зачем это сделал. Мужчина рассказал, что находился на работе после бессонной ночи и не осознавал, что делает. Арт-объект в ближайшее время восстановят.