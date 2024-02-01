Брак до 35 лет, с двумя-тремя детьми после свадьбы: россияне рассказали об идеальной семье

Наступивший 2024 объявлен в России Годом семьи. Аналитики медиахолдинга Rambler&Co спросили у интернет-пользователей, кого они называют семьей, в каких отношениях со своими родственниками, какой возраст предпочтительнее для заключения брака и рождения детей.

Более половины (55%) опрошенных россиян своей семьёй называют всех родственников, для 22% это только свои супруг/-а и дети, для 15% – только родители и родные по их линии. 8% отметили, что в данный момент одиноки.

48% респондентов поддерживают отличные отношения с семьёй. У 37% есть непонимание, но редко. 9% рассказали, что с родными они не близки, но и не ссорятся. У 6% часто происходят конфликты.

На вопрос, кто из членов семьи знает вас лучше всего, большинство (47%) ответили – супруг/-а, четверть (25%) – родители. 15% назвали не родных, а друзей. 8% достаточно откровенны с детьми, 4% – с братьями и сёстрами, 1% – с более дальними родственниками.

Идеальный возраст для создания семьи, по мнению 44% россиян, – от 26 до 35 лет. Чуть менее (37%) респондентов ответили с 21 до 25 лет. Каждый десятый (10%) не считает возраст важным критерием, 6% выбрали после 35 лет, а 3% – с 18 до 20 лет. При этом штамп о браке в паспорте важен 60% участникам опроса, 40% – нет.

Быть готовыми к рождению детей нужно прежде всего финансово – так думают 35% россиян. 22% ответили – надо не ждать, а рожать сразу после свадьбы. 16% полагают, что даже после заключения брака нужно несколько лет пожить «для себя». 15% не задумываются об этом и не ставят сроков, а 12% вовсе считают, что не обязательно заводить ребёнка в браке.

Идеальным количеством детей в семье респонденты называют 2 и 3 (43% и 35% соответственно). 9% придерживаются позиции «чем больше, тем лучше», 7% достаточно одного ребенка, а 6% – 4 и более.

55% опрошенных регулярно общаются со своими семьями всеми доступными способами – лично, по телефону, в месседжерах и в соцсетях. 23% редко видятся, но часто разговаривают дистанционно. 12% выбирают только личные встречи, 9% – только телефонные разговоры, 1% – чаты в мессенджерах.

При этом 36% респондентов живут очень близко с бóльшей частью своей семьи – в одной квартире, доме или районе. 34% – в пределах города. 22% живут с семьями в разных городах, а 8% – в разных странах.