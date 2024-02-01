Жители Ростова просят спасти животных из обрушившегося дома

«Животные, оставшиеся в обрушившемся доме на улице Нариманова, 72/3, уже пятый день безостановочно кричат, и их слышно даже полицейским, стоящим на ограждении вокруг обломков. Особенно в ночное время их крики звучат пронзительно», — поделилась подписчица канала.