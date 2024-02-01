Стало известно содержание последнего сообщения бортмеханика сбитого Ил-76

Бортмеханик упавшего под Белгородом военно-транспортного самолета Ил-76 до вылета написал последнее сообщение жене. Lenta.ru
«Такая работа», — отправил он жене перед вылетом в Белгород. RT на русском
Военный самолет Ил-76 упал в Корочанском районе в Белгородской области 24 января около 11:00 мск. На его борту находились 65 пленных украинских военнослужащих, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих. Все они погибли. Газета.Ru
Ил-76 был сбит ВСУ с использованием западной ПВО. Согласно предварительным уточненным данным, для атаки использовался ЗРК Patriot. Российская газета