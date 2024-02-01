Путин лично поздравил патриарха Кирилла с 15-летием интронизации

Президент России Владимир Путин встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и поздравил его с 15-й годовщиной интронизации. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Патриарх Кирилл (в миру Владимир Гундяев) был избран главой РПЦ на Поместном соборе 27 января 2009 года. 1 февраля Церковь отмечает годовщину его восшествия на патриарший престол.

В ходе встречи глава государства поблагодарил предстоятеля РПЦ за его усилия.

«Эти 15 лет отмечены очень высоким уровнем церковно-государственных отношений, благодаря чему удалось достичь того, чего в прошлом даже и представить невозможно было», — отметил патриарх.

По его словам, за 15 лет его руководства РПЦ появились новые епархии, храмы и монастыри. Но самое главное, за эти годы стала широко развиваться работа с детьми и молодежью, отметил патриарх.