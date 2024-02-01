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Чиновники съехались к памятнику Ельцина в одном российском городе

Чиновники съехались к памятнику первого президента России Борису Ельцину в Екатеринбурге для возложения цветов. Об этом сообщил городской портал E1.ru.

Чиновники съехались к памятнику Ельцина в Екатеринбурге
© Lenta.ru

1 февраля один из крупных российских политиков отпраздновал бы 93-летие. Почтить память Ельцина приехали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, полпред президента Владимир Якушев, уполномоченный по правам человека по Свердловской области Татьяна Мерзлякова, председатель Общественной палаты Александр Левин.

В конце января стало известно, что экс-президент России на встрече со своим американским коллегой Биллом Клинтоном в 1994 году заявил, что при расширении НАТО Россию следует принять в альянс первой.

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Согласно обнародованному документу, за ужином с Клинтоном в Ново-Огарево 14 января 1994 года Ельцин объявил, что Россия «должна была стать первой страной на вступление в НАТО», за которой «последуют другие страны из Центральной и Восточной Европы».

Отмечалось, что Клинтон очень сдержанно воспринял предложение тогдашнего российского лидера.

Общество
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