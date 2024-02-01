Отказавшимся делать аборт врачам предложили выдавать «вифлеемский сертификат»
Его размер будет равен стоимости прерывания беременности. С такой инициативой выступила детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец. Как передаёт RT, она направила соответствующее предложение зампреду Госдумы Анне Кузнецовой.
Уполномоченный по правам ребёнка указала, что сертификат для медиков, отговоривших женщину от аборта, назван «в память об убиенных младенцах».
«Когда царь Ирод узнал о рождении Иисуса Христа, он послал в Вифлеем воинов для уничтожения младенцев мужского пола. Но в итоге Иисус был спасён благодаря бегству его семьи в Египет», — добавила омбудсмен.