«Воруешь и жрешь»: на Камчатке директор обвинила ученика в краже еды у детей
В городе Елизово на Камчатке директор школы пригрозила ученику полицией из-за того, что он ел порции других детей в столовой. Об этом сообщило издание «Масс Медиа Камчатка».
Родители этого школьника пояснили, что некоторые ученики отказывались от обедов и добровольно отдавали их подростку.
Такое поведение ученика не понравилось директору школы. В записанном на диктофон разговоре слышно, как она высказывает недовольство. Женщина угрожает мальчику полицией, которой она пожалуется якобы на воровство порций у других школьников.
— Я буду говорить о том, что ты их воруешь и жрешь, — заявила директор.
При этом, как полагает педагог, еду лучше выбросить в мусор.
Данным инцидентом заинтересовались в региональной прокуратуре. Специалисты проведут проверку, в рамках которой дадут оценку действиям сотрудников школы.
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