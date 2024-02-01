На Украине заочно предъявили обвинения Дмитрию Певцову

Как сообщается в Telegram-канале офиса генпрокурора Украины, "российскому актеру и депутату Государственной думы от партии "Новые люди" "инкриминированы публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также [призывы] к агрессивной войне". Отмечается, что обвиняемый, помимо прочего, в 2014 году поддержал воссоединение Крыма с Россией, а также сообщал о своем непосредственном участии как политика в специальной военной операции, которую Россия начала в 2022 году.