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Признавшаяся в финансировании ВСУ Улицкая лишена звания почетного профессора

Писательница Людмила Улицкая лишена звания почетного профессора РХТУ имени Менделеева. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. Ранее писательница призналась, что финансировала деятельность ВСУ.

«Писательница Улицкая лишена звания почетного профессора РХТУ имени Менделеева с 30 августа 2023», — говорится в сообщении вуза. Об этом написала депутат Госдумы Елена Ямпольская в своем telegram-канале.

Писательница Улицкая призналась в финансировании Украины

Ранее Улицкая заявила, что продажи от ее книг идут на нужды ВСУ. Такое признание она сделала в разговоре с пранкерами Владимиром Красновым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус). Еще она поддержала теракты Украины против российских журналистов.

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