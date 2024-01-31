Мэр Невинномысска призвал не допустить превращения города в «обоссанный Марсель»

Мэр Невинномысска Михаил Миненков обратился к местным жителям с призывом не допустить превращения города в "обоссанный Марсель" или города США. Соответствующее видео размещено в его Telegram-канале.

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По мнению чиновника, не нужно "играть в феминисток", так как "формула одна — мужик обязан пахать, женщина обязана рожать". Иначе Невинномысск — "лучший город в лучшей стране мира" — может превратится во "всякие вот эти обоссанные Марсели" или города США, "где куча наркоманов в центре города", заявил он.

В конце января мэр Невинномысска Михаил Миненков предложил мужчинам "подкрасться" к женщинам, чтобы через 9 месяцев рождаемость в городе выросла более чем в 10 раз.

По его словам, уже семь лет подряд каждый год в Невинномысске становится годом рождения детей, и "это главный план".