Критик Бабичев считает, что иск против Shaman подали из желания заявить о себе

Музыкальный критик Евгений Бабичев считает, что иск против певца Shaman подал активист, который хотел заявить о себе таким образом. Слова Бабичева передает NEWS.ru.

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"Очень легкий способ для ноунейма заявить о себе: жаловаться на всех подряд во все инстанции. Новость подхватят все СМИ и Telegram-каналы. И ноунейм, пусть на короткое время, станет знаменитым", - считает критик.

Бабичев назвал клип "Я - русский" исполнителя "давно закрытой темой" и отметил, что легкий макияж делают все артисты как в России, так и в мире.

Накануне стало известно, что активист Ян Коробков написал заявление в МВД на певца Shaman (настоящее имя - Ярослав Дронов), обвинив музыканта в пропаганде ЛГБТ и оскорблении чувств верующих.

"Мне стало некомфортно быть русским гетеросексуалом, ощущая себя в меньшинстве. Я обижен и глубоко подавлен. Прошу привлечь правонарушителя Дронова Я.Ю. по всей строгости закона", - написал активист в заявлении.