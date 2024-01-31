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Иван Охлобыстин предположил, что участников «голой» вечеринки простят

Актер Иван Охлобыстин заявил, что народ России может простить участников "голой" вечеринки блогерши Насти Ивлеевой. Его слова передает РИА Новости.

"Посмотрим. Но у нас очень добрый и прощающий народ. Но думаю, да. В итоге да. Потому что все равно жалко", - считает артист.

По словам Охлобыстина, критика в отношении звезд идет не из-за потери любви к их творчеству, а из-за "брезгливости". Актер заявляет, что людям надоело.

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"Культура - это другое. Культура - это призыв за горизонт. А мы как-то о горизонтах-то забыли, все в области паха находимся. Я не ханжа, просто это объективно", - отметил Охлобыстин.

В ночь на 21 декабря в клубе "Мутабор" в Москве прошла вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой. На мероприятии присутствовали около 170 человек, в том числе Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Лолита, Дима Билан, Джиган с женой Оксаной Самойловой, Глюк'oZa, Анна Asti. Стиль вечеринки был "almost naked", поэтому звезды пришли в нижнем белье и просвечивающих платьях. Позднее общественники осудили проведение подобного мероприятия на фоне военной операции на Украине.

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