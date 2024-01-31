Названа сумма долга блогера Косенко, бросившего сына в сугроб
Сумма задолженности по налогам блогера Сергея Косенко, кинувшего своего ребенка в снег, составила 4 млн рублей. Об этом сообщает Shot.
По данным Telegram-канала, Косенко в России является владельцем двух фирм. Так, ему принадлежат «Продюсерский центр Сергея Косенко» и «Айти приложение». Канал напоминает о том, что до этого блогера искали судебные приставы в связи с долгом в 28 тысяч рублей за аренду земли на Ленинградском проспекте в Москве. Однако, как отмечается, сейчас уже эта задолженность за ним не числится.
Подчеркивается, что Косенко решил переориентироваться на подписчиков из других стран.
«Он называет себя "мистер Thank You" и делает вид, что раздает деньги прохожим на улицах. Правда, в то, что они реальные, мало кто верит», - говорится в публикации.
Ранее Косенко опубликовал видео, на котором он кидает младенца в сугроб. В соцсетях у него насчитывается порядка семи млн подписчиков. Позднее он сообщил, что данный ролик был им смонтирован для рекламы курса по съемке и монтажу вирусного и фейкового контента.
Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Сергея Косенко.