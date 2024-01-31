Названа сумма долга блогера Косенко, бросившего сына в сугроб

По данным Telegram-канала, Косенко в России является владельцем двух фирм. Так, ему принадлежат «Продюсерский центр Сергея Косенко» и «Айти приложение». Канал напоминает о том, что до этого блогера искали судебные приставы в связи с долгом в 28 тысяч рублей за аренду земли на Ленинградском проспекте в Москве. Однако, как отмечается, сейчас уже эта задолженность за ним не числится.