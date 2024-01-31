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«Шутки кончились»: Коц призвал спонсоров ВСУ приготовиться к наказанию

Лиц, спонсирующих Вооруженные силы Украины, ожидает серьезное наказание после принятия законопроекта о конфискации имущества за дискредитацию армии России, заявил в своем Telegram-канале военкор Александр Коц. Он подчеркнул, что законопроект не так однозначен, как могло казаться. В частности, он будет распространяться лишь на тех, чья деятельность направлена против государственной безопасности.

«Шутки кончились»: Коц призвал спонсоров ВСУ приготовиться к наказанию
© МО Украины

Шутки кончились, пришел час действовать по законам военного времени. Конечно, все не так однозначно. Никто не собирается изымать виллы на Рублевке за похабный пост. <...> Изымать деньги, ценности и иное имущество предполагается за использование их для финансирования преступлений, а также иной деятельности, направленной против безопасности России, — заявил он.

Журналист отметил, что к такой деятельности относится не только спонсирование армии Украины, но и содействие диверсионной деятельности и прохождение обучения в целях ее организации. Кроме того, поводом для конфискации имущества может послужить участие в преступном сообществе.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин ранее заявил, что певица Алла Пугачева и актриса Лия Ахеджакова могут лишиться имущества после принятия закона о конфискации. По его словам, он будет требовать привлечения их к ответственности, если они продолжат дискредитировать российскую армию.

Общество
Виталий Бородин
Александр Коц
Лия Ахеджакова
Алла Пугачева
Россия
Украина