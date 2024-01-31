Чебоксарка заплатила 80 тысяч за шанс поговорить с Ди Каприо

Жительница Чебоксар оформила кредит и заплатила 80 тысяч рублей мошенникам, которые представились ей актером Леонардо Ди Каприо. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Чувашии, обманутая хотела пообщаться с артистом по видеосвязи, однако сеанс продлился всего секунду.

Женщина в течение 20 лет писала артисту в интернете и ее сообщения оставались без ответа, пока в январе с ней не связался неизвестный, представившийся Ди Каприо. Мошенник признался поклоннице в симпатии и общался с ней от лица актера пять месяцев. Позднее он предложил ей вступить в фан-клуб, что дало бы ей возможность общаться с артистом по видео.