Чебоксарка заплатила 80 тысяч за шанс поговорить с Ди Каприо
Жительница Чебоксар оформила кредит и заплатила 80 тысяч рублей мошенникам, которые представились ей актером Леонардо Ди Каприо. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Чувашии, обманутая хотела пообщаться с артистом по видеосвязи, однако сеанс продлился всего секунду.
Женщина в течение 20 лет писала артисту в интернете и ее сообщения оставались без ответа, пока в январе с ней не связался неизвестный, представившийся Ди Каприо. Мошенник признался поклоннице в симпатии и общался с ней от лица актера пять месяцев. Позднее он предложил ей вступить в фан-клуб, что дало бы ей возможность общаться с артистом по видео.
Фанатка не могла упустить шанс и оформила кредит, заплатив за право поговорить с артистом 80 тысяч рублей. Однако общение длилось всего секунду — увидеть актера женщина не успела, после чего общение снова продолжилось текстом. Поклонница поняла, что ее обманули лишь когда «ДиКаприо» попросил у нее денег на перелет в Чебоксары. Она обратилась в полицию и написала заявление о мошенничестве. Правоохранители проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.