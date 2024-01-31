Вдова Этуша требует 1 млн рублей из-за слов о неубранной могиле

Вдова актера Владимира Этуша Елена подала иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против компании "ТВ Центр" и журналиста Дениса Сорокина. Об этом сообщает kp.ru.

"Самое забавное, что предмет иска построен на "психологическом исследовании" неизвестного нам специалиста Е.Г. Чернышевой, выполненной по обращению и за счет Елены Этуш", - заявила адвокат Юлия Вербицкая-Линник.

По данным издания, вдова актера требует от компании "ТВ Центр" и журналиста Дениса Сорокина 1 млн рублей за нанесенный ей моральный вред, а также 190 тыс. рублей судебных издержек и оплату госпошлины. Адвокат Сорокина заявила, что в иске идет речь об интервью, в котором журналист восхваляет Елену, отмечая, что "она с Этуша пылинки сдувала". Однако затем Сорокин показывает могилу артиста и заявляет, что вдове нужно почаще навещать ее, так как она выглядит неухоженной.