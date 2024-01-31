$89.29-0.3296.79-0.19
Войти в почту

На Курской АЭС остановлена работа одного из энергоблоков

На Курской АЭС навсегда остановлена работа энергоблока N2. Об этом сообщили в пресс-службе "Росэнергоатома".

На Курской АЭС остановлена работа одного из энергоблоков
© Газета.Ru

Отмечается, что энергоблок N2 Курской АЭС с реактором РБМК-1000 был планово остановлен после 45 лет работы. Реактор был заглушен в соответствии с регламентом без замечаний. Энергоблок N2 был выведен из режима генерации электроэнергии и отключен от Единой энергосистемы РФ. За 45 лет работы энергоблок выработал более 256 млрд кВтч энергии.

"Как и в случае с энергоблоком N1, остановленным в декабре 2021 года, на втором блоке в дальнейшем будут проводиться штатные операции, которые, по сути, практически не отличаются от обычных плановых остановок", - пояснил генеральный директор Концерна "Росэнергоатом" Александр Шутиков.

До этого в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) заявили, что радиационный фон на Курской АЭС в Курчатове Курской области в норме, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был сбит за пределами города.

Общество
Александр Шутиков
ФМБА России
Росэнергоатом
Горячая новость
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости