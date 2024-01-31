На Курской АЭС остановлена работа одного из энергоблоков

Отмечается, что энергоблок N2 Курской АЭС с реактором РБМК-1000 был планово остановлен после 45 лет работы. Реактор был заглушен в соответствии с регламентом без замечаний. Энергоблок N2 был выведен из режима генерации электроэнергии и отключен от Единой энергосистемы РФ. За 45 лет работы энергоблок выработал более 256 млрд кВтч энергии.