На Курской АЭС остановлена работа одного из энергоблоков

На Курской АЭС навсегда остановлена работа энергоблока N2. Об этом сообщили в пресс-службе "Росэнергоатома".
Отмечается, что энергоблок N2 Курской АЭС с реактором РБМК-1000 был планово остановлен после 45 лет работы. Реактор был заглушен в соответствии с регламентом без замечаний. Энергоблок N2 был выведен из режима генерации электроэнергии и отключен от Единой энергосистемы РФ. За 45 лет работы энергоблок выработал более 256 млрд кВтч энергии.
"Как и в случае с энергоблоком N1, остановленным в декабре 2021 года, на втором блоке в дальнейшем будут проводиться штатные операции, которые, по сути, практически не отличаются от обычных плановых остановок", - пояснил генеральный директор Концерна "Росэнергоатом" Александр Шутиков.
До этого в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) заявили, что радиационный фон на Курской АЭС в Курчатове Курской области в норме, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был сбит за пределами города.