Заморившая голодом сына многодетная мать снова забеременела

В Иркутской области многодетная мать, обвиняемая в смерти сына от истощения, ждет шестого ребенка, сообщил «КП — Иркутск» брат женщины. По его словам, теперь суд может дать ей отсрочку, позволив растить ребенка, пока ему не исполнится 14 лет, и только потом отправит отбывать наказание.

Как рассказал родственник обвиняемой, 12-летний сын обвиняемой часто звонил ему и просил выслать деньги на еду, так как мать ведет асоциальный образ жизни, не заботясь о своих пятерых детях. В августе 2022 года мальчик тяжело заболел, однако мать не предприняла ничего для его спасения. Ребенок был госпитализирован, медики обнаружили у него сильное истощение. Подростка перевели в реанимацию, но спасти не смогли.

В последний раз его голос услышал по телефону 3 августа 2022 года. Сказал ребенку, что он обязательно поправится. Но через два дня позвонила сестра и сказала, что племянника больше нет, — рассказал дядя подростка.

Как отмечает издание, в феврале состоится 12-е заседание суда над матерью умершего ребенка. Сейчас она находится под подпиской о невыезде и воспитывает полугодовалую дочь вместе с новым сожителем. Еще трое ее детей школьного возраста находятся у своего родного отца. Родительских прав женщина пока не лишена.