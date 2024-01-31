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Комитет ГД не рекомендовал введение выходного в День знаний для родителей

Думский комитет по труду не поддержал к принятию в первом чтении инициативу, предлагающую утвердить введение выходного для работающих родителей школьников в День знаний. Об этом пишет РИА Новости.

Комитет ГД не рекомендовал введение выходного в День знаний для родителей
© ТАСС

Автором проекта был первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия – За Правду" Дмитрий Гусев. Согласно задумке, предполагается дополнить Трудовой кодекс РФ новой статьей.

"Работники, воспитывающие детей школьного возраста, имеют право на освобождение от работы на один рабочий – День знаний – с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка", – говорится в пояснительно записке.

Участие родителей в школьных линейках имеет большое значение для детей, особенно первоклассников, подчеркнули в документе.

До этого депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник направил письмо на имя главы Минтруда РФ Антона Котякова с предложением сделать участие родителей в школьных линейках уважительной причиной отсутствия на работе. Присутствие семьи на таких мероприятиях является неотъемлемым атрибутом Дня знаний, указал он.

Общество
Павел Крупник
Антон Котяков
Дмитрий Гусев
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