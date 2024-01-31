В Севастополе перекрыто движение морского пассажирского транспорта
В Севастополе временно прекращено движение морского пассажирского транспорта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал "Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя".
"Движение морского пассажирского транспорта временно остановлено", - говорится в сообщении.
Причины перекрытия рейда не называются.
Накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник в районе реки Бельбек.
Он просил местных жителей сохранять спокойствие, не снимать и не выкладывать работу ПВО и доверять только официальной информации.
В январе 2024 года российские военные применяли дымовую маскировку в Севастополе. Дым был виден в районе внутреннего рейда и Северной бухты.