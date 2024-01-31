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В Севастополе перекрыто движение морского пассажирского транспорта

В Севастополе временно прекращено движение морского пассажирского транспорта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал "Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя".

В Севастополе перекрыто движение морского пассажирского транспорта
© Nikolay Gyngazov/Global Look Press

"Движение морского пассажирского транспорта временно остановлено", - говорится в сообщении.

Причины перекрытия рейда не называются.

Накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник в районе реки Бельбек.

Он просил местных жителей сохранять спокойствие, не снимать и не выкладывать работу ПВО и доверять только официальной информации.

В январе 2024 года российские военные применяли дымовую маскировку в Севастополе. Дым был виден в районе внутреннего рейда и Северной бухты.

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